Publicado 01/04/2022 20:46

Nilópolis - Os moradores do bairro Nova Cidade, em Nilópolis, enfim estão começando a ver as mudanças com as obras de revitalização na região, do Parque Sara Areal à divisa do município de São João de Meriti. Na última terça-feira (29/03), o prefeito Abraãozinho (PL), ao lado da vice Flávia Duarte (PL), dos secretários de Governo, Ricardo Abrão, e de Obras, Flávio Vergueiro, além dos funcionários da empresa MJRE Construtora, realizaram uma vistoria técnica pelas obras do Programa “Dá-lhes Obras”, uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, iniciado em fevereiro deste ano.

O Parque Sara Areal tem como ideia embelezar ainda mais, com a pista de skate e o guarda-corpo entre o rio Sarapuí e o bairro. Nova Cidade terá uma ciclovia de 536,80m. A Praça do Chafariz e a Rua Otacílio Pessoa também estão na lista das obras previstas pela prefeitura e foram fiscalizadas.

O Programa “Dá-lhe Obras!” tem como objetivo intervenções e obras em todos os bairros de Nilópolis. "São inúmeras obras que vão trazer mais conforto para a nossa população, com mais beleza para a nossa cidade, pois esse montante toda a cidade não teria condições de realizar com as finanças próprias. Queria deixar mais uma vez meu agradecimento ao governador Cláudio Castro (PL) e ao secretário das cidades, Uruan, os dois tem sido grandes parceiros da cidade e tenho certeza que essa parceria continuará e vai gerar muitos bons frutos para Nilópolis", salientou Abraãozinho.O Programa “Dá-lhe Obras!” tem como objetivo intervenções e obras em todos os bairros de Nilópolis.