Publicado 30/03/2022 12:15 | Atualizado 30/03/2022 12:19

Nilópolis – Neste domingo (03/04), das 9 às 12h, a Associação Correndo pelo Autismo, realiza no Parque Natural de Gericinó, em Nilópolis, o. O evento faz parte da celebração pelo, celebrado neste sábado (02 de abril). O objetivo é levar informação e derrubar preconceitos, além de estimular a inclusão com diversão para as famílias da região. Haverá tendas com terapeutas, musicalização, brincadeiras e muita informação. A intenção é também promover a inclusão com diversão. Tudo de forma gratuita.Segundo o fundador da Associação Correndo pelo Autismo, o atleta de ultramaratonas Narbal Fernandes, a ideia é mostrar que abril é o mês da conscientização do Autismo e que precisamos falar cada vez mais sobre o assunto."A Baixada carece dessas informações e de eventos que possam aumentar a visibilidade para a questão", destaca. Morador de Nilópolis, Narbal Fernandes, é pai da menina autista Alícia Fernandes, de 8 anos. Ele conta que logo após a definição do diagnóstico de autismo da filha, percebeu que a falta de informação gerava muito preconceito.No final de 2016, a decisão de fazer alguma coisa para combater o comportamento preconceituoso da sociedade pulsou forte no coração do atleta. “Como sempre fui corredor de maratonas, escolhi mudar a categoria do esporte e encarar as ultramaratonas, sempre visando chamar atenção à conscientização do Autismo”, frisa. Ele disse também que o esporte é a melhor ferramenta para a inclusão. A iniciativa do evento contou com o apoio da prefeitura de Nilópolis, porque o evento se tornou lei no município.Narbal Fernandes comenta que essa será a primeira vez da atividade na Baixada Fluminense. "O evento, Correndo pelo Autismo, é realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro, sempre no último domingo (24) de abril."Agora vamos fazer a primeira edição da Baixada Fluminense buscando a mesma qualidade e estrutura da que é promovida na Lagoa", afirma Fernandes. Para participar da atividade basta comparecer. Não é preciso fazer nenhum tipo de inscrição. De acordo com Narbal Fernandes, para viver o evento de conscientização só precisa comparecer com um sorriso no rosto e coração aberto.