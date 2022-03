Os moradores do bairro Nova Cidade ganharam duas novas praças: na Rua Gonçalves Dias, beirando o Rio Sarapuí, e uma na esquina com a Rua Wilson Nogueira e ganhou o nome de Heraclides Bispo dos Santos, o Noca - Divulgação / PMN

Os moradores do bairro Nova Cidade ganharam duas novas praças: na Rua Gonçalves Dias, beirando o Rio Sarapuí, e uma na esquina com a Rua Wilson Nogueira e ganhou o nome de Heraclides Bispo dos Santos, o NocaDivulgação / PMN

Publicado 28/03/2022 18:24 | Atualizado 28/03/2022 18:32

Nilópolis - As crianças, jovens e adultos que moram no bairro de Nova Cidade podem desfrutar de duas novas praças localizadas na Rua Gonçalves Dias, beirando o Rio Sarapuí. Uma delas fica na esquina com a Rua Wilson Nogueira e ganhou o nome de Heraclides Bispo dos Santos, o Noca, primeiro morador do local. E a segunda, na confluência com a Rua Geraldo Fernandes, foi nomeada Praça da Família. Ambas foram inauguradas pelo prefeito Abraãozinho (PL) com a vice-prefeita Flávia Duarte (PL) e o secretário municipal de Governo, Ricardo Abrão e outras autoridades neste sábado (26/03).

Um trio elétrico animou os participantes do evento, junto com um trenzinho que trazia na frente homens vestidos como super-heróis que distribuíam picolés, pirulitos e água. A ação amenizou um pouco o calor de quase 40 graus. Na praça do Noca, os moradores já estão praticando esportes na quadra, as crianças têm um parquinho para brincar e há no local um pergolado (estrutura decorativa ornada com trepadeiras) e plantas. A atividade faz parte do pacote de intervenções urbanas do pacote ‘Dá-lhe Obras’.

O prefeito Abraãozinho na inauguração da Praça da Família Divulgação / PMN “Hoje estamos aqui entregando um espaço totalmente revitalizado. Uma quadra com brinquedos para crianças, para que a criançada possa ter o seu lazer. Além dessa aqui, vamos entregar a Praça da Família. E, com a ajuda do governo do Estado, vamos reconstruir o Parque Sara Areal, e refazer toda a beira rio e construir um novo calçadão, além de duas outras praças aqui do bairro”, afirmou Abraãozinho, acrescentando que irá ‘zerar nova cidade’ e que há mais de 40 obras em execução ou programação para todo o município.

“Essas praças foram prometidas fora de campanha pelo grupo de trabalho, pelo Abraão e pela Flávia. A felicidade é enorme porque fazemos parte de um grupo de trabalho que realiza. Essas praças foram realizadas com verba municipal, é o morador que paga seu imposto e, através do trabalho realizado com seriedade, essa verba é transformada em benfeitorias para a cidade”, afirmou Ricardo Abrão, lembrando das obras no valor de R$ 78 milhões que o governo do Estado também está financiando.

Na Praça da Família, além do parquinho, foram instaladas uma academia da terceira idade e duas mesas de futebol (futmesa). Almir Freitas dos Santos, 72 anos, e a irmã Lucy Santos de Avelar, 69 anos, são filhos de Noca e representaram a família na inauguração da primeira praça. “Meu pai morreu aos 65 anos, foi o primeiro morador do bairro”, contou Almir. “Quando ele veio para cá, ainda não havia luz e tudo era barro”, completou Lucy. Ambos continuam morando no local.

O prefeito Abraãozinho, ao lado da vice-prefeita Flávia Duarte e o secretário de Governo, Ricardo Abrão, na inauguração das praças no último sábado (25/03) Divulgação / PMN Participaram da inauguração também os secretários municipais de Obras, Flávio Vergueiro, de Cidadania, Renato da Van, de Serviços Públicos, Jorge Eloy; de Habitação, Diogo Menezes e o chefe de gabinete, Caio de Araujo. Também estiveram na cerimônia o presidente da Câmara, vereador Rafael Nobre, e seus colegas Alvinho, Leandro Hungria, Anderson Campos.