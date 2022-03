Mulheres de idades variadas foram buscar atendimento jurídico, retirar segunda via de documentos e buscar assistência médica - Divulgação / PMN

Mulheres de idades variadas foram buscar atendimento jurídico, retirar segunda via de documentos e buscar assistência médicaDivulgação / PMN

Publicado 25/03/2022 00:46 | Atualizado 25/03/2022 00:48

Nilópolis - A vice-prefeita de Nilópolis, Flávia Duarte (PL), a superintendente dos Direitos da Mulher, Nilcéa Cardoso, e o subsecretário de Direitos Humanos, Rafael Abreu, receberam nesta quinta-feira (24/03), o Ônibus Lilás, enviado pela Subsecretaria de Estado de Políticas para Mulheres. Na coordenação dos serviços oferecidos pelo veículo, estavam Ana Viviane e Daniel Figueiredo. Mulheres de idades variadas foram até a Praça dos Estudantes, no Centro, onde o coletivo estacionou, para buscar atendimento jurídico, retirar segunda via de documentos e buscar assistência médica.

“É a terceira vez que o Ônibus Lilás vem a Nilópolis. Sempre atendem ao nosso chamado. Eles vêm para contribuir para a qualificação das mulheres, isenção de documentos, porque há pessoas que não tem sequer a identidade, não podem exercer seus direitos como cidadão. Esse serviço também atende à mulher vítima de violência. Fazemos o primeiro atendimento aqui fora e encaminhamos para a assistente social lá dentro”, explicou Nilcéa Cardoso.



Nas tendas instaladas na praça estavam também uma equipe da OAB Mulher, sob a coordenação da presidente da comissão, Gisele Tompson e funcionários do Laboratório Wafa. A aposentada Alzinete Farias, 58 anos, aferiu a pressão e a glicose. Ela faz tratamento para hipertensão e descobriu que o índice de glicose no sangue estava elevado. “Fui orientada a procurar um médico”, contou ela, que iria continuar na fila para se inscrever em cursos a fim de voltar ao mercado de trabalho.

Moradora da Pracinha Wallace Paes Leme, Thalia Sales, de 23 anos, carregada o filho Davi, de 1 ano e 10 meses. Ela queria tirar a segunda via da carteira de identidade e também a segunda via da certidão de nascimento do filho. “Tirei com meu nome de solteira”, explicou ela, que soube do evento pelo grupo da igreja evangélica que frequenta.

Ivone da Silva, 68 anos, era a terceira na fila para atendimento. Ela participa das atividades na Casa da Terceira Idade de Nova Cidade e mora no bairro Cosmorama, em Mesquita. “Vi no grupo de zap da Casa. Perdi meu RioCard e quero o encaminhamento para solicitar a segunda via”, contou.



As advogadas da OAB Mulher atenderam, entre outras pessoas, uma mulher que buscava orientações sobre como quitar uma dívida contraída junto à Caixa Econômica Federal pelo marido, falecido em 2018. Gisele Tompson a encaminhou para a Defensoria Pública, no Fórum de Nilópolis.