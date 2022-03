O evento ainda faz parte das comemorações do Mês da Mulher e oferecerá vários serviços à população - Divulgação / PMN

Publicado 23/03/2022 12:25 | Atualizado 23/03/2022 12:30

Nilópolis - O Ônibus Lilás da Casa da Mulher vai estacionar na Praça dos Estudantes, no Centro, de Nilópolis, nesta quinta-feira (24/03), ainda como parte das comemorações do Mês da Mulher e oferecerá vários serviços à população: atendimentos sociais, psicológicos e jurídicos. Quem quiser poderá conseguir a isenção para a segunda via da certidão de nascimento, casamento ou óbito.

Também estarão disponíveis: declaração de hipossuficiência (pobreza), isenção para celebração de casamento, união estável; segunda via de identidade e será possível realizar a busca para certidões de outros estados. É necessário levar toda a documentação original e comprovante de residência. O atendimento será das 9h às 16h.

O subsecretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos, Rafael Abreu, lembrou que também serão oferecidas assistência jurídica, psicológica e outros suportes sociais. A superintendente dos Direitos da Mulher e diretora da Casa, Nilcéa Cardoso, afirmou que, no sábado (26/3), haverá uma nova atividade social, com um grande encontro da OAB Nilópolis com a Casa no Parque do Gericinó, a partir das 8h.

“Teremos atendimento da Fundação Leão XIII, exames de vista, servidores do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município poderão orientar os moradores a respeito de programas sociais como auxílio emergencial, bolsa família, benefício de prestação continuada (BPC), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e outros”, listou Nilcéa Cardoso.

Estudantes do curso técnico do CEFAE também vão aferir a pressão e a glicose de quem quiser, lá no Parque do Gericinó. E quem sair de casa para passear no Gericinó ainda poderá assistir à uma apresentação de dança cigana.