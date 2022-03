Na Prefeitura, eles conversaram sobre as demandas recebidas de moradores de Nilópolis a respeito da falta de água em pontos do município - Giulia Nascimento / PMN

Na Prefeitura, eles conversaram sobre as demandas recebidas de moradores de Nilópolis a respeito da falta de água em pontos do municípioGiulia Nascimento / PMN

Publicado 21/03/2022 19:41 | Atualizado 21/03/2022 19:43

Nilópolos - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), o secretário municipal de Governo, Ricardo Abrão, e o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Nobre, se reuniram na manhã desta segunda-feira (21/03), com o diretor-superintendente da Águas do Rio, Luiz Fabbriani. Na prefeitura, eles conversaram sobre as demandas recebidas de moradores de Nilópolis a respeito da falta de água. O mandatário do executivo municipal afirmou que, a princípio, ficou satisfeito com o que ouviu, pois a concessionária se comprometeu a trabalhar para abastecer regularmente os bairros.

“Há um mês tivemos um aumento no número de reclamações, por este motivo convocamos a Águas do Rio para vir hoje aqui e pudemos passar as solicitações de forma mais precisa”, afirmou Abraãozinho. O secretário de Governo, Ricardo Abrão, salientou que o encontro com Fabbriani foi muito positivo também porque falaram ainda da necessidade de fornecer o líquido para os moradores que não têm condições desembolsar o mesmo valor que a maioria.

“É necessário abastecer também quem não tem como pagar. Essa questão é responsabilidade do governo do Estado, mas nós buscamos juntos a solução para o problema. Eles vão dar um prazo para eles se regularizarem. A intenção é cobrar uma tarifa social," contou o secretário de Governo Ricardo Abrão.

“Bairros como Cabuís, Nossa Senhora de Fátima, Novo Horizonte, Morro da Mina e o local conhecido como Militão estavam sem água. Há duas semanas aumentou a quantidade de queixas. Estou aqui como morador do Cabuís e também como representante da Câmara de Vereadores de Nilópolis, onde estamos 12 parlamentares”, disse o presidente da Câmara Rafael Nobre.

Também participaram da reunião o diretor executivo Vitor Hugo, o gerente de Operações Leonardo Canto, e a coordenadora de Comunicação, Daniele Ramiro.