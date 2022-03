O prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL) e o secretário municipal de Governo, Ricardo Abrão, estiveram na Escola Municipal Sagrado Coração De Jesus - Divulgação / PMN

Publicado 18/03/2022 17:34 | Atualizado 18/03/2022 17:36

Nilópolis - O prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL) e o secretário municipal de Governo, Ricardo Abrão, estiveram nesta quarta-feira (16/03), vistoriando as merendas recebidas pelas escolas municipais de Nilópolis. Eles passaram pela E.M. Sagrado Coração de Jesus, no bairro Nova Cidade, para receber os alimentos e ouvir as solicitações dos responsáveis. O presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Nobre, também esteve presente.

O objetivo foi garantir a qualidade dos alimentos oferecidos para os estudantes da rede pública. "Acho que a escuta é muito importante para construirmos uma educação forte aqui em Nilópolis. Vamos continuar ouvindo de perto os alunos, além dos pais e responsáveis", destacou Ricardo.

A vice-prefeita Flávia Duarte ouviu as solicitações dos responsáveis Divulgação / PMN

As demandas anotadas são debatidas na prefeitura para assegurar melhorias nos serviços prestados. “Tive uma reunião com as merendeiras no final do dia. Aproveitei para olhar toda a dinâmica de cozinha e estar com elas fazendo as devidas orientações”, disse Flavia.