Os meninos do projeto gratuito Life Star Talentos recebem todo o suporte para os treinamentos e inscrições na competição - Divulgação

Os meninos do projeto gratuito Life Star Talentos recebem todo o suporte para os treinamentos e inscrições na competiçãoDivulgação

Publicado 15/03/2022 13:10 | Atualizado 15/03/2022 13:15

Nilópolis - O time Sub-15 do Life Star Talentos, de Nilópolis, está na disputa da Copa Sinno de Futebol de Campo, o maior evento de futebol amador juvenil da Baixada Fluminense. Os nilopolitanos estrearam com a vitória de 2 a 0 contra o Tupy SC de Paracambi. O jogo no último domingo (13/03), aconteceu no município paracambiense, e reuniu torcedores dos projetos e da torcida fiel da Copa Sinno.

“Damos todo suporte gratuito, como arcar com as despesas com a inscrição dos atletas na copa e treinamento diário para que eles possam fazer bonito em campo. O que aconteceu nessa primeira partida e nos deixou muito orgulhosos”, destaca Jacob David, um dos CEO do projeto.



Ao término da partida, o técnico Nelsinho avaliou os jogadores.



“fiquei feliz com o resultado. É claro que sempre podemos mais e por isso, nosso treino continua intenso. Mas o entrosamento em campo, o ataque, a defesa, o gol, todo o saldo, foi muito positivo”, comemora.



O próximo jogo acontece neste final de semana. A Copa Sinno vai até o fim de abril.

Os treinamentos do Projeto Life Star Talentos acontece de segunda a sexta na Vila Olímpica de Nilópolis.