O coordenador de Operações da Águas do Rio, Aislan Miossi, que atua na Baixada Fluminense, recebeu o prefeito Abraãozinho (direita) e o secretário de Obras, Flávio VergueiroDivulgação

Publicado 11/03/2022 15:21 | Atualizado 11/03/2022 15:27

Nilópolis - Nesta semana autoridades do poder público de Nilópolis alinharam os serviços que estão sendo realizados pela Águas do Rio em solo nilopolitano. Eles participaram do encontro com o coordenador de Operações da concessionária, Aislan Miossi, que atua na Baixada Fluminense.



Miossi recebeu o prefeito Abraão Davi Neto, o Abraãozinho (PL) e o secretário de Obras, Flávio Vergueiro. Durante a reunião foram abordadas questões como falta d’água, vazamentos e a importância da tarifa social. “Encontros com representantes dos governos municiais são favoráveis para termos um retorno da nossa atuação e ajustarmos as prioridades. Estamos trabalhando de forma direcionada para sanar os problemas da falta de água em Mesquita e Nilópolis e já realizamos diversas obras e intervenções como a recuperação do Reservatório Cabral, em Nilópolis, e a implantação de rede de água no bairro BNH em Mesquita, beneficiando 3.500 pessoas que passaram a receber água tratada”, comentou o coordenador de Operações da concessionária.



Abraãozinho percorreu as instalações da base operacional da Águas do Rio e elogiou a atuação da empresa no município. “A falta d’água é uma questão crônica na Baixada Fluminense e todos nós, que vivemos aqui, conhecemos essa realidade. Vejo que estão trabalhando e buscando melhorias que possam impactar de forma positiva a vida dos moradores. Trago aqui as demandas que recebo diariamente. Assim, posso entender de forma mais ampla como estão planejando as ações. As pessoas só querem saber quando a água vai chegar na torneira de casa. Mas aqui, foi possível entender que o abastecimento tem suas complexidades e necessita de estudos técnicos. Espero que os avanços continuem”, pontuou o chefe do executivo de Nilópolis.