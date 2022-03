Com a liberação do uso das máscaras, a Secretaria Municipal de Saúde mantém o monitoramento da situação epidemiológica da Covid-19 e qualquer alteração no quadro será analisada e outras medidas serão tomadas - Divulgação / PMN

Com a liberação do uso das máscaras, a Secretaria Municipal de Saúde mantém o monitoramento da situação epidemiológica da Covid-19 e qualquer alteração no quadro será analisada e outras medidas serão tomadasDivulgação / PMN

Publicado 10/03/2022 12:51 | Atualizado 10/03/2022 12:58

Nilópolis – A Prefeitura de Nilópolis libera, a partir desta sexta-feira (11/03), o uso obrigatório das máscaras de proteção contra a Covid-19 em locais fechados e abertos, em todo município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há registros de casos de Covid-19 em solo nilopolitano há 02 semanas, e a cobertura vacinal da população na dose de reforço foi ampliada no último mês, justificando a liberação do uso do acessório.

A Secretaria Municipal de Saúde mantém o monitoramento da situação epidemiológica da Covid-19 no município e qualquer alteração no quadro será analisada e outras medidas serão tomadas.