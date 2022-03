O voluntário Rogério Silva percorreu todos os setores do hospital com seu saxofone e provocou sorrisos, lágrimas e muitos aplausos - Divulgação

O voluntário Rogério Silva percorreu todos os setores do hospital com seu saxofone e provocou sorrisos, lágrimas e muitos aplausosDivulgação

Publicado 09/03/2022 18:10 | Atualizado 09/03/2022 18:53

Nilópolis - Pacientes e colaboradoras do Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia (HTO), em Nilópolis, foram surpreendidas na manhã desta terça-feira (08/03), pela música que invadiu os corredores da unidade. No saxofone, o voluntário Rogério Silva percorreu todos os setores do hospital e provocou sorrisos, lágrimas e muitos aplausos.

Funcionárias do HTO foram presenteadas com suculentas plantas ornamentais, que simbolizam o recomeço, após dois anos de pandemia Divulgalção

Com um repertório diversificado, Rogério conta que iniciou a ação voluntária em 2020, bem no começo da pandemia de Covid-19, quando levou o sogro para tratamento em um hospital público no Centro do Rio."A cidade estava vazia, eu não podia entrar no hospital por conta da pandemia, então tive a ideia de começar a tocar na pracinha em frente. Em poucos minutos as sacadas estavam repletas de pacientes felizes e emocionados. De lá pra cá não parei mais", relembrou o voluntário.A música de Rogério sensibilizou a fisioterapeuta Tamires de Araújo, que fazia a visita em uma das enfermarias quando o músico entrou. A profissional se esforçou, mas não conseguiu conter a emoção."Eu realmente não esperava, fiquei surpresa e maravilhada. Quando a gente trabalha com saúde é preciso estar sempre preparada. Muitas vezes o paciente vem de longe, está distante da família e vê no profissional aquele amigo ou parente que ele deixou em casa. Quando eu ouvi a música simplesmente desmontei, foi lindo e eu sou muito grata pelo que o hospital tem feito pelas funcionárias e pelas pacientes nessa semana", contou Tamires.Além da homenagem musical, o hospital preparou refeições especiais ao longo do dia e as funcionárias foram presenteadas com suculentas, plantas ornamentais, que simbolizam o recomeço, após dois anos de pandemia. A enfermeira Lilian Ferreira, que é uma apaixonada por plantas, aprovou o presente."Eu sou suspeita pra falar porque amo as plantas e com certeza essa vai decorar a minha casa. Hoje foi um dia muito especial pra todas nós, se sentir reconhecida onde a gente trabalha é importante e faz a diferença no dia a dia. Fomos realmente pegas de surpresa e adoramos", comemorou.