A palestra para os servidores da secretaria tem como finalidade capacitá-los para o atendimento nos diversos serviços voltados para o empreendedor nilopolitano - Divulgação / PMN

Publicado 07/03/2022 18:10 | Atualizado 07/03/2022 18:11

Nilópolis - Nesta terça e quarta-feira (08/03 e 09/03) acontece novamente a capacitação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com os funcionários da Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, que irão ficar responsáveis por atender os empreendedores.

A palestra para os servidores da secretaria tem como finalidade capacitá-los para o atendimento nos diversos serviços voltados para o empreendedor nilopolitano. Na semana passada, a palestra teve a coordenação da representante do Sebrae, Vanessa Soares, com a presença das funcionárias Simone Vieira, Erica Fraga, Ingrid Pacheco e Anabel Claro.

Nas aulas, todos aprenderam sobre maneiras de atendimento com qualidade, como recepcionar as pessoas, manter o profissionalismo, resolver problemas e como organizar as atividades do trabalho, proporcionando aos servidores conhecimento, habilidade e atitudes que ajudem o público.