Toda a ação foi gravada pela câmera do capacete do policial - Reorodução

Toda a ação foi gravada pela câmera do capacete do policialReorodução

Publicado 07/03/2022 12:03 | Atualizado 07/03/2022 12:31

Nilópolis – Uma tentativa de assalto, neste domingo (06/03), em Nilópolis, terminou com um bandido ferido, após a ação frustrada contra um policial militar que estava de folga em uma motocicleta. O PM passava pela Rua Carmela Dutra, próximo a passarela do Supermercado Assaí, no bairro Frigorífico, quando foi surpreendido por outra moto, com os dois homens armados anunciando o assalto, pedindo para ele encostar. O agente parou sua moto, se distanciou uns metros, iniciando em seguida os disparos contra os assaltantes. Toda a ação foi gravada pela câmera do capacete do policial. Veja o vídeo abaixo:

Policial de moto reage a assalto e fere bandido em Nilópolis.#ODia



Saiba mais: https://t.co/YxdrwwTvGX pic.twitter.com/uEBoYJylaS — Jornal O Dia (@jornalodia) March 7, 2022

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) estiveram no local, para atendimento ao companheiro de farda. Os dois bandidos conseguiram fugir, porém um deles, ferido, foi internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O assaltante acabou reconhecido pela vítima, sendo preso em seguida.



Os assaltantes estavam em uma moto na abordagem ao policial Reprodução A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).