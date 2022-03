O Supera RJ é um programa de renda mínima do Governo Estadual que tem como objetivo o enfrentamento e a superação da crise econômica causada pelas medidas de combate a Covid-19 - Divulgação

Publicado 01/03/2022 23:04 | Atualizado 01/03/2022 23:05

Nilópolis - Atualizou seu cadastro no Programa Supera Rio e ainda não pegou o cartão? Compareça na Secretaria de Desenvolvimento Social de Nilópolis, no segundo andar da Prefeitura, no Centro, para buscar o seu cartão a partir desta quinta-feira (03/03).

Responsáveis inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar mensal igual ou inferior a 178 reais e que não sejam beneficiados por nenhum outro programa de transferência de renda ou benefício social podem receber o auxílio, além de outros grupos.

A Prefeitura de Nilópolis está localizada na rua Pedro Álvares Cabral, nº 305, centro.