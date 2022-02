A vacinação está sendo oferecida nos Postos Central, Paiol, Cabral e Novo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. E no sábado, das 9h às 12h, apenas no Posto Central - Divulgação / PMN

Publicado 28/02/2022 10:01 | Atualizado 28/02/2022 10:03

Nilópolis - O município de Nilópolis retorna, nesta quinta-feira (03/03), com a vacinação contra a Covid-19 nos postos de saúde, após o feriado prolongado. O calendário se mantém com a quarta dose para imunossuprimidos (autoimunes) com 18 anos ou mais e continua com a primeira, segunda ou terceira dose para pessoas de 12 anos ou mais.

Imunossupressão (autoimunes)

São imunossuprimidas pessoas que realizam quimioterapia para tratamento de câncer, transplantados, pacientes com HIV, pessoas que realizam hemodiálise e que possuem doenças inflamatórias crônicas, entre outras. Eles devem levar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e cartão do SUS ou CPF.

Menores de 17 anos também precisam levar documento de identidade com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação. Quem tem comorbidades precisa levar documento que comprove a doença.

A vacinação está sendo oferecida nos Postos Central, Paiol, Cabral e Novo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. E no sábado, das 9h às 12h, apenas no Posto Central.

Pontos de vacinação

Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis

Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol