Integração de novos agentes comerciais da Águas do Rio - Divulgação

Publicado 25/02/2022 12:24 | Atualizado 25/02/2022 12:30

Nilópolis - O sonho da carteira assinada virou realidade para mais de 60 moradores da Baixada Fluminense. A Águas do Rio realizou a contratação de novos agentes comerciais que irão atuar na cidade de Nilópolis e outros quatro municípios da região (Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e Mesquita).

O diretor executivo da concessionária destaca a importância da recepção dos novos colaboradores. “Durante a integração, destacamos questões como as políticas da empresa, padrão de atendimento e postura dos funcionários. Também informamos sobre as formas de atuação de cada setor e abrimos espaço para que possam falar sobre suas expectativas e tirarem dúvidas”, pontua Vitor Hugo.

A integração aconteceu essa semana. Eles conheceram a cultura da companhia, centrada no atendimento de qualidade e no ato de servir para transformar a vida das pessoas. “Destacamos o padrão de atendimento desejado, a postura dos funcionários e as políticas da empresa. Também abrimos espaço para que possam falar sobre suas expectativas e tirarem dúvidas”, pontua Vitor Hugo, diretor-executivo da Águas do Rio na Baixada Fluminense.

Para a coordenadora Comercial, Miriam Lemos, é gratificante ver o time de profissionais crescer. “Além de fomentar a geração de renda e a economia na região, ampliamos os serviços ofertados pela concessionária. É gratificante ver que estamos transformando a vida das pessoas, trazendo dignidade, além de termos um ganho no relacionamento com os clientes, pois selecionamos profissionais para atuar nas cidades onde vivem e conhecem com propriedade”, conclui.