Selminha Sorriso, Almir Reis e Claudinho no teste de iluminação da SapucaíDivulgação

Publicado 25/02/2022 00:46 | Atualizado 25/02/2022 00:49

Nilópolis - O presidente da Beija-Flor de Nilópolis, Almir Reis, e o casal de mestre-sala e porta-bandeira, Selminha Sorriso e Claudinho, participaram do teste de iluminação da Marquês de Sapucaí, na noite desta quinta-feira (24/02). O evento contou com a presença dos casais de mestre-sala e porta-bandeira e passistas das 12 escolas do Grupo Especial.

Ao som da bateria Furacão Vermelho Branco, da campeã Viradouro, o prefeito Eduardo Paes participou do evento que também testou a pista restaurada da avenida mais famosa do Rio de Janeiro. O encontro foi fechado e acompanhado apenas pela imprensa.