Alunos da rede privada de ensino de Nilópolis destacaram a importância da vacinação contra a Covid-19 - Divulgação / PMN

Alunos da rede privada de ensino de Nilópolis destacaram a importância da vacinação contra a Covid-19Divulgação / PMN

Publicado 23/02/2022 19:47 | Atualizado 23/02/2022 19:56

Nilópolis - A dona de casa Rita Freitas Souza acompanhou de perto a vacinação do neto Daniel Marques, de 8 anos, o primeiro estudante do Instituto Presbiteriano de Ensino (IPE), no Centro, de Nilópolis, vacinado com a vacina da Pfizer contra a Covid-19, nesta terça-feira (22/2). A Secretaria de Saúde de Nilópolis está imunizando crianças da rede privada de ensino na faixa etária dos 5 aos 11 anos desde a última semana.

A vacinação esteve no Instituto Presbiteriano de Ensino (IPE) Divulgação / PMN

Ao sair da sala, Daniel passou pela colega Ana Clara Pinheiro, 10 anos, que perguntou ao menino se tinha doído. Ele respondeu que não. A enfermeira Eva Souza, que o imunizou, e todos em volta sorriram, inclusiva a sua avó Rita Souza. Nascida no Paraguai e criada no Mato Grosso do Sul, ela sabe bem o quanto a Covid-19 é perigosa: perdeu o ex-marido, um cunhado e a irmã no Rio de Janeiro e o concunhado e três irmãos dele, em Mato Grosso do Sul.

A analista de sistemas Danielle Oliveira também autorizou a vacinação do filho Saulo de Oliveira, 7 anos, estudante do 2º ano. “ A primeira vez que tive Covid estava grávida e foi no ano passado. Fiquei bem e peguei a doença novamente em janeiro passado, junto com meu filho. Falei com a pediatra dele, que autorizou a imunização”, afirmou a moradora do Centro.



Pais acompanharam a vacinação dos filhos que receberam Diploma de Bravura pela imunização contra a Covid-19 Divulgação / PMN

Cuidador de idosos, William Leonardo autorizou a vacinação do filho José Otávio Silva, 8 anos, aluno da 2ª serie. “Tomei duas doses e ainda falta a terceira porque tive síndrome gripal. Achei ótimo disponibilizarem a imunização para as crianças menores”, afirmou ele, cujo pai teve a doença depois de ter recebido a terceira dose. “Ele teve sintomas de gripe forte, febre, mas tratou em casa e está bem”, comemorou.

A direção do IPE cadastrou 11 estudantes e informou que muitos já se vacinaram nos postos de saúde. A cidade é a primeira da Baixada a disponibilizar a vacinação em escolas particulares. Até quinta-feira (24/2), 16 escolas particulares serão visitadas por enfermeiros e técnicos de enfermagem.

As últimas da lista são os colégios Fluminense, Arte do Saber, JP João Pedro, às 9h, e Nilopolitano, às 14h.