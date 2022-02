As investigações apontaram que a mãe permitia que o companheiro praticasse os abusos sexuais contra a menina - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 21/02/2022 20:56 | Atualizado 21/02/2022 21:00

Nilópolis - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) prenderam, nesta segunda-feira (21/02), uma mulher acusada de estupro de vulnerável contra a filha, de 11 anos. Ela foi capturada em Nilópolis, após levantamento de informações de inteligência e monitoramento. As investigações apontaram que a mãe permitia que o companheiro praticasse os abusos sexuais contra a menina.

O caso chegou à delegacia após a vítima relatar o crime a colegas da escola. A mãe de uma das crianças tomou ciência do caso e denunciou. A partir daí, foram realizadas diligências para apuração dos fatos e em seguida, com o apoio do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva dos criminosos.



A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça. O padrasto da vítima está foragido e segue sendo procurado.