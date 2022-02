Os profissionais do CREAS Nilópolis com a Diretora Técnica do CAPS AD de Belford Roxo, Dejane Nascimento (vermelho) - Divulgação

Publicado 18/02/2022 18:58 | Atualizado 18/02/2022 19:03

Nilópolis – A data de 18 de fevereiro é considerada o "Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo", destinada a conscientizar sobre os danos e doenças que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode causar na vida de todos que realizam o uso abusivo. Para isso, nesta sexta-feira (18/02), o Centro de Referência da Assistência Social (CREAS) de Nilópolis, no bairro Nova Cidade, realizou uma roda de conversa para conscientizar o público sobre o risco que o álcool proporciona na vida do ser humano.

“Considerado uma doença, o alcoolismo é um dos grandes desafios da saúde pública em todo mundo, para isso é importante falar sobre assunto e ressaltar que existe tratamento gratuito nos CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas”, destacou a Diretora Técnica do CAPS AD de Belford Roxo, Dejane Nascimento, convidado para participar do evento.

Participaram ainda do evento, psicólogos, enfermeiros e toda a equipe do CREAS de Nilópolis.