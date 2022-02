O prefeito Abraãozinho e a vice-prefeita Flávia Duarte (ao centro) fizeram o anúncio das obras - Divulgação / PMN

Publicado 17/02/2022 19:56

Nilópolis - Nilópolis se transformará em 2022 num canteiro de obras, com frentes de trabalho em diferentes bairros. Esse foi o anúncio que o prefeito Abraãozinho (PL) fez, nesta quinta-feira (17/02), no Hospital Juscelino Kubitschek, no Centro, que está em construção. Os primeiros resultados serão entregues daqui a um mês.



O evento ganhou o nome de ‘Dá-lhe Obras”. Participaram ainda do anúncio, a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), o secretário de Obras, Flávio Vergueiro, a secretária de Saúde, Lenise Monteiro, além do chefe de gabinete, Caio de Araujo, e do diretor médico da UPA JK, Cláudio Borges.



O CAPS AD, na Praça da Bíblia, a nova farmácia e almoxarifado municipais, a ampliação da creche Rubens Menezes, o novo colégio Benigno Ribeiro, o mercado popular revitalizado, asfalto e reurbanização da Rua Beira-Rio, na divisa com Anchieta, e a reforma do túnel de Olinda estão previstos para serem finalizados até março.



Na lista de realizações estão 40 obras em andamento ou em fase de licitação. Abraãozinho afirmou que a escolha do espaço para o anúncio foi para mostrar que as obras estão avançando. “ A previsão é que em 2023 os nilopolitanos poderão contar com o hospital atendendo a população”, garantiu, salientando que a construção está sendo feita com todo cuidado, porque a UPA JK continua a funcionar.



Ele salientou que operários vão trabalhar em 10 encostas de bairros diferentes, em ações pioneiras na cidade. “ São melhorias, por exemplo, nas ruas Mena Barreto, Wallace Paes Leme, Natividade com Otaciano, e no segundo distrito, na Rua Maria da Gama, Diez de Lima, Monsenhor João Felipe”, listou o prefeito, lembrando que, no bairro do Paiol, o morador senhor Darci, disse que aguarda essa obra há 40 anos.



“São obras que nem todos vêem, mas que são fundamentais para a segurança de centenas de pessoas que possuem suas casas em regiões de risco”, finalizou. O secretário de Obras, Flávio Vergueiro, salientou que foi importantíssima a parceria com o governo do Estado. “O Estado tem sido fundamental para a realização dessas obras”, afirmou.



Lista de obras:



Obras do município



Obra de ampliação da creche Rubens da Gama Menezes (lote 3)

Centro de Terapias Integradas

Hospital Municipal Juscelino Kubitschek

Serviço de recuperação dos pórticos de entrada do município (Mesquita)

CAPS AD



Centro



Reforma da praça Paulo de Frontin;

calçadão de Nilópolis;

contenção de encosta na Estrada Pracinha Wallace Paes Leme,

contenção de encosta na Rua Mena Barreto,

reforma de passarelas e escadas;

reforma do túnel subterrâneo de Nilópolis;

urbanização do muro da linha férrea.

urbanização da Rua Alberto Teixeira da Cunha (trecho) e Antônio j. Bittencourt

urbanização da Av. Getúlio de Moura — Getúlio Vargas (trecho) — Av. Mirandela

(trecho) — Rua Antonio João Mendonça (trecho i) — Rua Frei Ludole (trecho i);



Av. Getulio Vargas (trecho ) e rua Vicente Celestino (trecho);

urbanização da Rua Gonçalves Dias;

urbanização da Av. Getulio de Moura (trecho ii) — Av. Carmela Dutra e Av. Roberto Silveira;



Cabuís



readequação para funcionabilidade e melhoria na infraestrutura na unidade de saúde - UPA

contenção de encosta Rua Carlos Alves de Oliveira n° 1264

contenção de encosta Rua Julio Berkowitz com Rua Mena Barreto e Rua Dulce (campo do Olaria)

contenção de encosta Rua Sargento Manoel Rodrigues n° 1458



Olinda



farmácia e almoxarifado

reforma calçadão de Olinda

urbanização Rua Canadense

urbanização de muros e calçadas do Cemitério Municipal

reforma do túnel subterrâneo de Olinda

urbanização da Rua Beira-Rio



Paiol



contenção de encosta da Rua Maria da Gama n° 170

contenção de encosta da Rua General Olímpio da Fonseca n° 787

contenção de encosta da Rua Diez de Lima n° 181

(até o n° 237)



Mina



contenção de encosta da Rua José Couto Guimarães n° 421

contenção de encosta da Rua Monsenhor João Felipe n° 355

(escadaria)



Novo Horizonte



contenção de encosta na Rua Natividade com Otaciano

contenção de encosta na rua Otaciano com Natividade (em frente ao n°841)

contenção de encosta na rua mena barreto n°1202 com otaciano n° 18

urbanização na rua Otacílio Pessoa

contenção de encosta na rua Jhon f Kennedy n° 86



Nova Cidade



Parque Sara Areal



Tropical



contenção de encosta da Rua Maestro Djalma do Carmo n° 208

(em frente ao n°210)



Cabral



M. novo Benigno Ribeiro



Manoel Reis



Obras de reforma com ampliação do posto de saúde Manoel Reis