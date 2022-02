A concessionária está recebendo produtos de higiene pessoal e de limpeza, garrafas de água mineral, alimentos não perecíveis, roupas e calçados em condições de uso imediato - Divulgação / Águas do Rio

Publicado 17/02/2022 10:22

Nilópolis - A Águas do Rio retoma a campanha ‘Fluxo do Bem’ para arrecadar donativos para as vítimas da tragédia que assolou Petrópolis, na última terça-feira (15/02). A concessionária está recebendo produtos de higiene pessoal e de limpeza, garrafas de água mineral, alimentos não perecíveis, roupas e calçados em condições de uso imediato. As doações podem ser entregues nas lojas de atendimento espalhadas pelas nove cidades atendidas pela concessionária. Em Nilópolis, fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 475, no Centro.



A ação acontece em parceria com a Prolagos e a Inter TV. A Águas do Rio já enviou uma carreta com água mineral para o município. “É de uma urgência nos unirmos em solidariedade a todas as pessoas que foram atingidas pelas chuvas intensas e nos mobilizarmos para ajudar com itens básicos e essenciais. Nossas lojas serão suportes para arrecadação de doações e nos manteremos dando todo o apoio necessário neste momento tão complicado”, avalia Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense.



A campanha foi relançada nesta quarta-feira (16/02). Esta é a segunda fase da iniciativa, que foi criada em janeiro, para auxiliar outras cidades das Regiões Serrana e Noroeste do Rio de Janeiro, que foram atingidas por temporais. Ao todo, mais de 8 mil donativos já foram arrecadados e distribuídos às prefeituras de cada localidade. Além de mobilizar a população, a concessionária também irá arrecadar doações entre os funcionários.