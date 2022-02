O anúncio acontece, às 11h, na obra do hospital Juscelino Kubitschek, com ponto de encontro na UPA JK, no Centro - Divulgação / PMN

O anúncio acontece, às 11h, na obra do hospital Juscelino Kubitschek, com ponto de encontro na UPA JK, no CentroDivulgação / PMN

Publicado 17/02/2022 01:11 | Atualizado 17/02/2022 08:05

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), lança nesta quinta-feira (17/02), um pacote de 40 obras a serem realizadas no município ao longo de 2022. O anúncio acontece, às 11h, na obra do Hospital Juscelino Kubitschek, com ponto de encontro na UPA JK, no Centro. A iniciativa é fruto da parceria do município com os governos Estadual e Federal.

A Secretaria Municipal de Obras estima a realização de obras, entre reformas de parques, passarelas, ampliação de creches e escolas, contenção de encostas, urbanização de ruas e avenidas, entre outros.



A UPA JK fica na Rua Zezinho, s/n, Centro, Nilópolis.