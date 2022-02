Participaram do curso apenas funcionários públicos, e para auxiliar no estudo, foi disponibilizada uma apostila da consultoria de atendimento ao cidadão - Divulgação / PMN

Publicado 17/02/2022 20:17

Nilópolis - O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) comandou durante dois dias (16/02 e 17/02), em Nilópolis, um curso para todos os funcionários envolvidos na Sala do Empreendedor, que é uma parceria entre as secretaria municipais de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Fazenda, com a finalidade de dar condições de atendimento aos empreendedores com vários serviços. A sala tem inauguração prevista para o início de março.

Na coordenação do treinamento estava Edir Maurício Moreira, consultor do Sebrae. “O Sebrae trabalha com essa área preocupado com o atendimento ao cidadão, pois o setor de atendimento é um fator de qualidade do serviço público, então precisamos nos preocupar com isso", disse o profissional.

Participaram do curso apenas funcionários públicos, e para auxiliar no estudo, foi disponibilizada uma apostila da consultoria de atendimento ao cidadão. Nas aulas, todos aprenderam sobre maneiras de atendimento com qualidade, como recepcionar as pessoas, manter o profissionalismo, resolver problemas e como organizar as atividades do trabalho, proporcionando aos servidores conhecimento, habilidade e atitudes que ajudem o público.