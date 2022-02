As crianças só podem ser vacinadas com a presença do responsável e com a apresentação da carteira do SUS ou CPF do aluno ou responsável - DIvulgação / PMN

As crianças só podem ser vacinadas com a presença do responsável e com a apresentação da carteira do SUS ou CPF do aluno ou responsávelDIvulgação / PMN

Publicado 21/02/2022 00:55 | Atualizado 21/02/2022 00:57

Nilópolis - A vacina contra a Covid-19 chegou nas escolas privadas de Nilópolis nesta sexta-feira (18/02). A ação é promovida pela Prefeitura de Nilópolis, por meio das secretarias de Educação e Saúde. As crianças só podem ser vacinadas com a presença do responsável e com a apresentação da carteira do SUS ou CPF do aluno ou responsável.

A ação começou nas escolas Centro Educacional Alegria do Saber, Espaço Vida, Vida Reluz e CEC Tabernáculo de Davi. Confira as 16 escolas que estarão vacinando nesta semana (21/02 a 24/02) e os horários.

21/02 (Segunda-feira)

9h - Rodrigues Jardim, Cetecon e Instituto Soares de Andrade (Pingo de Gente).

14h - IESA (Super Ativo).

22/02 (Terça-feira)

9h - Centro Educacional Silva Paulo, Colégio Equipe Grau e Cenaza.

14h - Instituto Presbiteriano de Ensino.

23/02 (Quarta-feira)

9h - Felizardo, Colégio Evaristo Felix e Colégio Piario Gomes.

14h - CE Rosa Conceição.

24/02 (Quinta-feira)

9h - Colégio Fluminense, Arte do Saber e JP João Pedro,

14h - Nilopolitano.