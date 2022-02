As doações foram descarregadas no Centro Poliesportivo da Universidade Católica de Petrópolis, localizada no Bingen - Giulia Nascimento / PMN

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis enviou, nesta sexta-feira (18/02), dois caminhões e um ônibus com doações aos petropolitanos depois das fortes chuvas que destruíram boa parte da cidade na última terça-feira, 15 de fevereiro. Foram arrecadados alimentos, roupas, águas, material de higiene e limpeza e brinquedos.As doações foram descarregadas no Centro Poliesportivo da Universidade Católica de Petrópolis, localizada no Bingen. Uma comitiva com carro da Defesa Civil e duas viaturas da guarda municipal acompanharam a ação. Estiveram presentes a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), o chefe de gabinete Caio de Araujo, e os secretários de segurança, Esmar França; Desenvolvimento Social, Everline Lima; Defesa Civil, Bola Galego;Também foram levadas cartas escritas pelos alunos da rede municipal de ensino de Nilópolis para as crianças da escola Cei Tia Alice, situada em uma das regiões mais afetadas pelas chuvas.A campanha de arrecadação no município continua na próxima semana. Água e produtos de higiene e limpeza são prioridade. Os pontos de doações se mantém na Prefeitura, Parque do Gericinó, Casa da Mulher e escolas municipais.Paço Municipal – Rua Pedro Álvares Cabral, 305, Centro Segunda a sexta-feira, 9h às 17hParque do Gericinó - R. Antônio João Mendonça, s/n, Nossa Senhora de Fátima Todos os diasCasa da Mulher Nilopolitana – Rua Antônio João Mendonça, 65, Centro Segunda a sexta-feira, 9h às 17h

Escolas Municipais

Segunda a sexta-feira, 9h às 17h



CEI Celso Duarte Parque Natural do Gericinó, s/n, Nossa Senhora de Fátima

CEI Dona Pequetita Rua Damásio Batista, s/n, Cabral

CEI Isaura da Costa Sá Coelho Rua Fagundes Varela, 645, Nova Cidade

CEI Maria Luíza Palmares Rua José Couto Guimarães, 1410, Olinda

CEI Nelson Abrahão David Rua Coronel França Leite, 1317, Cabral

CEI Regina Sessim Travessa Campos Sales, 446, lote 46, Nova Cidade

CIEP 028 Silvestre David da Silva Cabana Rua José do Couto Guimarães, s/n, Olinda

CIEP 136 Professora Stella de Queiroz Pinheiro Estrada Dr. Rufino Ferreira, s/n, Centro

CIEP 186 Novo Horizonte Rua João da Mata Peixoto, 579, Novo Horizonte

Creche Elizabeth de Barros Batista Rua Olga Hermont, s/n, Tropical

Creche Maria das Dores Ribeiro Rua Sofia, 79, Nossa Senhora de Fátima

Creche Natércia Rosa Rua General Olímpio da Fonseca, s/n, Paiol

Creche Rubens da Gama Menezes Rua João Evangelista de Carvalho, 1661, Centro

Escola Municipal Jorge Deocleciano de Oliveira Rua João Pessoa, 1655, Centro

Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso Av. Rio Branco, 414, Nova Cidade

Escola Municipal Vereador Orlando Hungria Estr. Sen. Salgado Filho, 388 – Olinda

Escola Municipal Paul Harris Rua Coronal França Leite, 1317, Cabral

Escola Municipal Margarida Fernandes Sabino Rua Vereador Francisco Nunes, 284, Olinda

Escola Municipal Consuelo Estruc Silva Rua Major Leite de Castro, 56, Paiol de Pólvora

Escola Municipal José D`Alessandro Rua Carlos Alves de Oliveira, 1157, Cabuís

Escola Municipal Ribeiro Gonçalves Rua Júlio Berkowitz, 978, Cabuís

Escola Municipal Coronel Antônio Benigno Ribeiro Rua Roldão Gonçalves, 305, Cabral

Escola Municipal Professora Edyr Ribeiro Rua Maria da Glória Baltar, s/n, Nova Cidade

Escola Municipal Companheiros de Maryland Rua Santos Dumont, s/n.

Escola Municipal Vereador Orlando Hungria Estrada Elizeu de Alvarenga, 384 - Olinda

Escola Municipal Dr. Nilo Peçanha R. Adolfo Bergamine, 8, Novo Horizonte

Escola Municipal Professor Washington Bittencourt Rua João da Mata Peixoto, 63, Novo Horizonte

Escola Municipal Sagrado Coração De Jesus Rua Geraldo Fernandes, 79, Nova Cidade

Creche Municipal Rubens da Gama Menezes Rua João Evangelista de Carvalho, 1661

Escola Municipal Professor Washington Bittencourt Rua João da Mata Peixoto, 63, Novo Horizonte

Escola Municipal De Informática Miguel Abraão Praça Prefeito Miguel Abraão, 43, Centro

Escola Municipal Antônio Aureliano Medeiros Batista Rua Deputado Andrade Figueira, s/n, Bairro da Mina