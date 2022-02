Estande da secretaria de turismo de Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 23/02/2022 18:49 | Atualizado 23/02/2022 18:55

Nilópolis - A secretária de Turismo de Nilópolis, Maria Clécia, representou a Prefeitura no Fórum Regional de Turismo Fluminense, realizado terça-feira (22/02), no Cinema Kinoplex do Shopping Nova Iguaçu. Durante o evento, ela assinou o Termo de Cooperação dos municípios com o estado, para a renovação de carteirinhas para os 220 artesãos e emissão de novos documentos. Secretários de Turismo de várias regiões se reuniram com o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, para debater a transformação da Baixada Fluminense na Baixada Verde.

Barraquinhas no Fórum Regional de Turismo Fluminense Divulgação “Queremos ressignificar o nome Baixada Fluminense em uma região conhecida por seus atrativos turísticos, matas, artesanato... Por isso o nome Baixada Verde”, explicou Maria Clécia. Duas barracas com artesanato e garrafas de batida do primo foram instaladas no primeiro e segundo andares do shopping, junto com barraquinhas de outras prefeituras.

Autoridades e funcionárias de Nilópolis Divulgação Ela estava acompanhada de integrantes da pasta, como o superintendente de Patrimônio Histórico Ricardo Jardim. “ Não há como falar da Baixada sem falar de seu patrimônio histórico”, defendeu Jardim. Ao seu lado, a assessora técnica Rafaelle Vieira salientou a importância do Programa Turismo Presente.

Funcionárias mostram Batida do Primo Divulgação “Encaminhamos ao governo do Estado três projetos referentes ao Programa, que prevêem repasses do Estado para os municípios. Queremos a sinalização turística da cidade, do Parque do Gericinó e a criação da Casa do Artesão. Precisamos gerar produtos que as pessoas vão querer conhecer. Sem dinheiro não há movimento na pasta”, detalhou Rafaelle Vieira.

Também participaram do evento o assessor administrativo de Turismo, Michel Guimarães, e o vice-presidente do Conselho Comunitário de Turismo, Flávio Borges. Ambos são turismólogos.