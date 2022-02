Foi debatido ainda a implantação da Sala do Empreendedor, que está prevista para março, e prioridade para contratação de nilopolitanos pelo comércio local - Divulgação / PMN

Publicado 22/02/2022 00:19 | Atualizado 22/02/2022 00:29

Nilópolis – A Prefeitura de Nilópolis se reuniu na última semana, com o Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis (Sincovanil), para debater a possibilidade de funcionamento do comércio aos domingos, a implantação da Sala do Empreendedor, que está prevista para março, e a prioridade para contratação de nilopolitanos pelo comércio local. O encontro aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Segurança, em Olinda.

Estiveram presentes ao debate, os secretários municipais de Governo, Ricardo Abrão, Segurança, Esmar França, Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Amorim, além do Sincovanil, Jorge Marão.