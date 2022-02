Na segunda-feira (28/02) e quarta-feira (02/03), será ponto facultativo para os servidores públicos. municipais Os serviços essenciais como saúde, segurança, defesa civil e serviços públicos oferecidos pela Prefeitura não param nos próximos dias - Divulgação / PMN

Publicado 24/02/2022 16:02 | Atualizado 24/02/2022 16:05

Nilópolis - Vai passar o feriadão de Carnaval em Nilópolis? Fique por dentro do que funcionará no município durante os próximos dias. A folia carnavalesca ficou para o próximo ano, mas a cidade nilopolitana abrirá a porta do quintal de casa para aqueles que buscam um passeio mais tranquilo, no Parque Natural do Gericinó. A tradicional Feira da Mirandela, no Centro, também funcionará normalmente no domingo (27/02).

Na segunda-feira (28/02) e quarta-feira (02/03), os servidores públicos poderão dar adeus ao mês de fevereiro com o ponto facultativo. Os serviços essenciais como saúde, segurança, defesa civil e serviços públicos oferecidos pela Prefeitura não param nos próximos dias.

Fique ligado! As agências bancárias não terão expediente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. O expediente será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (02/03), a partir das 12h, com o encerramento no horário regular. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de três horas de funcionamento.

As agência dos Correios não funcionarão nos dias 28 de fevereiro e no dia 1° de março. As atividades serão retomadas na quarta-feira, dia 2 de março, às 12h. Mais uma opção legal para curtir o feriado é um passeio no shopping de Nilópolis. No sábado (26/02), segunda (28/02) e quarta (02/03), o funcionamento vai de 10h às 22h, na praça de alimentação, das 9h às 21h. No domingo (27/02) e na terça (01/03), o funcionamento vai de 12h as 21h.