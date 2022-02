Lojas da Águas do Rio estarão fechadas nos dias 28/02 e 1/03 - Divulgação

Publicado 24/02/2022 21:17 | Atualizado 24/02/2022 21:25

Nilópolis - A Águas do Rio não realizará atendimento presencial nas loja comercial de Nilópolis, no Centro, na segunda-feira (28/02), e na terça-feira (01/03), em função do feriado prolongado de Carnaval. O expediente na loja será retomado normalmente na quarta-feira (02/03), às 9h.A empresa reforçou os canais digitais para os clientes que precisarem de atendimento durante esse período. Além disso, o contato pode ser feito com a central de relacionamento da concessionária, através de ligação gratuita pelo 0800 195 0 195 – número que também recebe mensagens via WhatsApp.Sem sair de casa, com conforto e comodidade, os usuários podem optar pelo autoatendimento, que pode ser acessado pelo aplicativo Águas APP, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos do celular ou pela agência virtual no site: www.aguasdorio.com.br Pelas plataformas é possível solicitar a segunda via da conta, mudança de titularidade, acompanhar o histórico de consumo, pedir mudança no local de ligação de água ou titularidade, fazer pagamentos, além comunicar vazamentos, denunciar lançamento incorreto de esgoto ou ligações irregulares de água. Ao final de todas as etapas, é gerada uma ordem de serviço, que é imediatamente enviada para que as equipes responsáveis executem os serviços solicitados.Os clientes podem acessar ainda os perfis da empresa no Facebook (/aguasdorio), no Instagram (@aguasdorio) e no Twitter (@aguas_do_rio).