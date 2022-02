Os bueiros estão completamente entupidos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/02/2022 00:26 | Atualizado 25/02/2022 00:29

Nilópolis – As fortes chuvas de verão sempre vêm acompanhadas de alguns transtornos para a população, como ruas alagadas. Com isso, os moradores do bairro Novo Horizonte, em Nilópolis, próximo à saída da Via Light, estão pedindo a Prefeitura, que realize a limpeza dos bueiros da área. Fotos recebidas pelo O Dia Cidades Nilópolis mostram um bueiro completamente entupido, impossibilitando assim o escoamento das águas dos temporais que assolam o bairro nilopolitano.

Para não atrapalhar o deslocamento dos pedestres com as ruas alagadas, os moradores pedem com urgência a Prefeitura de Nilópolis a desobstrução dos bueiros.