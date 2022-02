O CRAS Nova Cidade é uma das opções para os moradores nilopolitanos - Divulgação / PMN

Publicado 28/02/2022 12:22 | Atualizado 28/02/2022 12:30

Nilópolis - Muitas pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não sabem que podem ser bloqueados ou perdidos, isso porque de acordo com o Decreto N° 8.805, de 7 de julho de 2016, tornou-se obrigatório que os beneficiários estejam inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais. Em Nilópolis, a Prefeitura disponibiliza seis Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para cadastro e atualização dos dados.

O BPC é destinado a pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência no valor de um salário mínimo mensal. A atualização cadastral é a cada dois anos e pode ser feita em seis locais do município.

Para atualizar os dados, os nilopolitanos devem procurar CRAS mais próximo de suas residências com os documentos Identidade, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência.

Veja abaixo o endereço dos CRAS em Nilópolis.

CRAS I - França Leite, rua Antônio Felix, nº 721.

CRAS II - Paiol, travessa Maria Paris, nº 555.

CRAS III - Sofia, rua Sofia, nº 111, Praça Suruí.

CRAS IV - Nova Cidade, rua Gonçalves Dias, s/nº, Parque Sara Areal.

CRAS V - Cabral, rua Roldão Gonçalves, s/nº, Cabral.

CRAS VI - Novo Horizonte, rua João da Mata Peixoto, nº 579, Novo Horizonte.