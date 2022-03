Diversas atividades serão realizadas até o dia 31 de março, como oficinas, caminhadas, palestras, lives, entre outras - Divulgação

Publicado 04/03/2022 12:49 | Atualizado 04/03/2022 13:00

Nilópolis - A fim de comemorar o Mês da Mulher, a Casa da Mulher Nilopolitana (CRAM), sob a gestão da superintendente dos Direitos da Mulher, Professora Nilcéa Clara Cardoso, organizou uma programação especial que começa nesta segunda (07/03). Diversas atividades serão realizadas até o dia 31 de março, como oficinas, caminhadas, palestras, lives, entre outras. O primeiro programa será realizado no Shopping Nilópolis Square, às 14h, onde a CRAM oferecerá oficinas de reciclagem e crochê com as professoras Rosemeire Silva e Tânia Maria Moreira.

A superintendente dos Direitos da Mulher, Professora Nilcéa Clara Cardoso (esquerda), organizou uma programação especial que começa nesta segunda (07/03) Divulgação

No Dia Internacional da Mulher (08/03), a Casa da Mulher sediará uma palestra com a advogada Viviane Duarte, às 9h, cujo tema será 'Mães e Filhos em vulnerabilidade social'. Além disso, às 14h, também no Shopping, a professora Maristela Moraes ministrará uma oficina de fuxico, e todas as mulheres presentes serão maquiadas por Simone Capri Raposo. Às 16h, na OAB Nilópolis, ocorrerá a posse da comissão OAB-Mulher.

Na próxima quarta (09/03), a CRAM realizará o projeto Mulher e Movimento, em que mulheres são levadas para atividades externas, como visita a museus, cinemas, entre outros programas culturais, às 7h, saindo da Casa da Mulher. No mesmo dia, o Shopping Nilópolis Square receberá a oficina de tranças, às 14h, com a professora Emily Santos.

No mesmo local serão realizadas as oficinas de E.V.A, no dia 10/03 às 14h, e de biscuit no dia 11/03, no mesmo horário, com as professoras Izabel Cristina Vieiras e Valéria Santos, para finalizar a semana. Todas as atividades relacionadas à exposição dos artesanatos serão feitas de 10h às 17h, no segundo piso do Shopping Nilópolis Square. Para mais informações acerca da programação, entre em contato com o número 2691-6887.

PROGRAMAÇÃO

Segunda-Feira (07/03)

Oficina de Reciclagem e de Crochê.

Local: Shopping Nilópolis Square na rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 - Centro, Nilópolis às 14h.

Terça-Feira (08/03)

Palestra com a Dra Viviane Duarte

Local: Casa da Mulher na rua Antônio João Mendonça, 65 - Centro, Nilópolis às 9h

Oficina de fuxico.

Local: Shopping Nilópolis Square às 14h

Posse da comissão OAB-Mulher

Local: OAB Nilópolis na rua Tancredo Lópes, 135 - Centro, Nilópolis às 16h

Quarta-Feira(09/03)

Projeto Mulher e Movimento.

Local: Saída da Casa da Mulher às 7h.

Oficina de Tranças.

Local: Shopping Nilópolis Square às 14h.

Quinta- Feira (10/03)

Oficina de E.V.A

Local: Shopping Nilópolis Square às 14h.

Sexta- Feira (11/03)

Oficina de Biscuit

Local: Shopping Nilópolis Square às 14h.