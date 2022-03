Nilópolis

Nilópolis retoma vacinação contra Covid-19 nesta quinta (03/03), após feriadão de Carnaval

O calendário se mantém com a quarta dose imunossuprimidos com 18 anos ou mais e continua a vacinar com a primeira, segunda ou terceira dose pessoas de 12 anos ou mais

Publicado 02/03/2022 13:42 | Atualizado há 1 dia