A ação vai até sexta-feira (11/03), no segundo andar do Nilópolis Square - Divulgação / PMN

Publicado 07/03/2022 17:58 | Atualizado 07/03/2022 18:04

É necessário levar 1kg de alimento não perecível, que serão doados para o Hospital Mario Kroeff Divulgação / PMN

Nilópolis - Em Nilópolis, a Semana do Dia Internacional da Mulher, começou com um workshop da Mulher Empreendedora promovido pelo Shopping Nilópolis Square, no Centro, em parceria com a Casa da Mulher. A ação vai até sexta-feira (11/03), no segundo andar do centro comercial.As alunas da Casa da Mulher não perderam a oportunidade de se inscreverem na oficina, que teve como foco a reciclagem e o crochê, com as professoras Rosemeire Silva e Tânia Maria Moreira, nesta segunda-feira (07/03). Sônia Príncipe, 58 anos, é aposentada e participa das oficinas oferecidas pela Casa da Mulher há um ano. "Eu estou fazendo o crochê avançado. É algo que eu amo muito, para mim é uma terapia, além de ter a possibilidade da autonomia financeira. Estou na Casa da Mulher há um ano e foi um meio de ter um lazer, a gente aprende maravilhas".O horário é das 14h às 17h. Para se inscrever nas oficinas, basta acessar https://nilopolissquare.com.br/