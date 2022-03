Somente quando o município apresentar risco muito baixo de transmissão da Covid-19 é que será reavaliada a liberação do uso de máscaras - Divulgação

Publicado 07/03/2022 17:23 | Atualizado 07/03/2022 17:30

Nilópolis - A cidade de Nilópolis continuará a utilizar as máscaras em todos os ambientes fechados, com apenas as atividades esportivas ao ar livre liberadas para o uso da proteção. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o município ainda apresenta bandeira amarela, de acordo com os critérios da Secretaria de Estado de Saúde, o que representa risco baixo de transmissão. Somente quando o município apresentar risco muito baixo de transmissão da Covid-19, é que será reavaliada a liberação do uso de máscaras. Lembrando que o Governo do Estado, deixou a cargo dos municípios do Rio de Janeiro, decidirem pela continuidade ou não do uso do acessório.

Na semana de 28 de fevereiro a 5 de março, não houve registro de casos positivos da doença no Centro de Testagem municipal, instalado no ginásio do Centro de Eventos Divulgação / PMN Na semana de 28 de fevereiro a 5 de março, não houve registro de casos positivos da doença no Centro de Testagem municipal, instalado no ginásio do Centro de Eventos. Quanto à população vacinável, cerca de 116.125 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, o que corresponde a 91,71%. E enfermeiros e técnicos de enfermagem ministraram a segunda dose a 92.421 nilopolitanos, ou 72,99% do grupo prioritário.

A dose de reforço, aplicada em quem completou o esquema de vacinação primário (uma ou duas doses, dependendo do imunizante usado) corresponde a 59.183 da população com 18 anos ou mais, ou 46,74% desse público-alvo. E os imunossuprimidos (autoimunes) de 18 anos ou mais receberam 529 doses.

No que se refere às pessoas de 12 anos a 17 anos, a Secretaria de Saúde conseguiu aplicar 10.773 doses em adolescentes, cerca de 73,27%. E 7.826 pessoas receberam a segunda dose, o que corresponde a 53,03%.