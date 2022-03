Dentre os cursos oferecidos, estão marketing digital nas redes sociais, manicure, tranças nagô e design de sobrancelhas - Divulgação PMN / Giulia Nascimento

Publicado 09/03/2022 13:26 | Atualizado 09/03/2022 13:27

Nilópolis - A Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, oferecerá cursos gratuitos para os moradores nilopolitanos a partir do dia 15 de março. As inscrições serão apenas nesta quinta-feira (10/03), das 9h às 15h, presencialmente na Secretaria, na Rua Pedro Álvares Cabral, 995, no Centro. Dentre os cursos oferecidos, estão marketing digital nas redes sociais, manicure, tranças nagô e design de sobrancelhas.



Para efetuar a inscrição, é necessário ter acima de 15 anos e levar uma xerox do comprovante de residência e identidade. Todos os cursos terão a duração de um mês e serão realizados na sede da Secretaria uma vez por semana, cabendo ao aluno escolher entre a turma da manhã, das 9h às 12h, e a da tarde, das 13h às 16h. Nas terças terão aulas de tranças nagô, nas quartas de design de sobrancelhas, quintas de manicure e sextas, marketing digital.



Ao fim das aulas, todos os alunos receberão um certificado de conclusão. Para mais informações acerca dos cursos oferecidos, entre em contato com o número: 3761-6232 ou 99353-5890.



Serviço



Terça-Feira

Tranças Nagô

Horário: 9h às 12h ou 13h às 16h.



Quarta-Feira

Design de Sobrancelhas

Horário: 9h às 12h ou 13h às 16h.



Quinta-Feira

Manicure

Horário: 9h às 12h ou 13h às 16h.



Sexta-Feira

Marketing Digital

Horário: 9h às 12h ou 13h às 16h.

Local: Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico