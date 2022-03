A concessionária disponibiliza caminhões-pipa aos moradores devidamente cadastrados que solicitam pelo telefone: 0800 195 0 195 - Divulgação

Publicado 08/03/2022 18:05 | Atualizado 08/03/2022 19:15

Nilópolis – Devido ao elevado número de reclamações dos moradores do bairro da Mina, em Nilópolis, com a constante falta de água na área, ainda mais nesse calor excessivo, a Águas do Rio informou que a região possui um problema crônico de abastecimento e estuda alternativas para melhoria do fornecimento.



A concessionária disponibiliza caminhões-pipa aos moradores devidamente cadastrados que solicitam pelo telefone: 0800 195 0 195. Nestes casos o usuário paga, na próxima conta, somente o que for fornecido, sem cobrança de frete.