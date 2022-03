Senhoras de vários bairros de Nilópolis participaram de caminhada, ginástica e terminaram as atividades com um café da manhã - Divulgação / PMN

Publicado 08/03/2022 23:46 | Atualizado 08/03/2022 23:51

Nilópolis - O Parque Sara Areal, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis, foi o palco da comemoração conjunta pelo Dia Internacional da Mulher, num evento promovido pela Casa da Terceira Idade do Cabral e pela Casa da Terceira Idade de Nova Cidade, na manhã desta terça-feira (08/03). Senhoras de vários bairros de Nilópolis participaram de caminhada, ginástica e terminaram as atividades com um café da manhã servido neste bucólico local.

O prefeito Abraãozinho (PL) e a vice-prefeita Flávia (PL) estiveram no evento e parabenizaram todas as mulheres presentes pela data Divulgação / PMN

O prefeito Abraãozinho (PL) esteve no evento e parabenizou todas as mulheres presentes pela data. Ele aproveitou para anunciar que, em breve, o parque será revitalizado para atender melhor a população, prometeu também duas novas casas da terceira idade e salientou que, em seu governo, as mulheres têm vez.

O prefeito destacou que o Parque Sara Areal é o pulmãozinho da cidade, atrás apenas do Parque do Gericinó, chamado por todos de pulmão de Nilópolis. Ressaltou também o trabalho das diretoras da Casa da Terceira Idade de Nova Cidade, Cláudia Trinta, e da Casa da Terceira Idade do Cabral, Rosangela Oliveira, que realizam uma série de ações para estimular a convivência das pessoas com mais de 65 anos, sejam homens ou mulheres.



Blindes foram entregues em referência ao Dia Internacional da Mulher Divulgação / PMN A aposentada Gercida Paixão, 77 anos, elogiou as ações das duas casas da terceira idade. “ Achei ótima essa atividade aqui e espero que marquem outros eventos. Todas as mulheres têm direito a trabalhar, ter saúde e alimentação adequadas. E a sociedade também deve lutar contra o feminicídio”, concluiu.

Também participaram da ação o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Nobre e o vereador Leandro Hungria.