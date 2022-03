Todos aprenderam sobre maneiras de atendimento com qualidade, direcionar e orientar os empreendedores, resolver problemas e como organizar as atividades do trabalho, proporcionando aos servidores conhecimento, habilidade e atitudes que ajudem o público - Vanício Santos / PMN

Publicado 11/03/2022 12:26 | Atualizado 11/03/2022 12:28

Nilópolis - Terminou nesta quarta-feira (09/03) as últimas sessões das cinco palestras de capacitação dos funcionários de diversos serviços de Nilópolis, voltados para o empreendedor nilopolitano. Uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com as secretarias municipais de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico e Fazenda, propiciou a realização das aulas.

Na coordenação dos treinamentos, passaram o consultor Edir Soares e a representante do Sebrae Vanessa Soares. Participaram do curso, e serão responsáveis pelo atendimento da sala, Simone Vieira, Erica Fraga, Ingrid Pacheco e Anabel Claro.

A sala tem abertura prevista para este mês de março e, nas aulas, todos aprenderam sobre maneiras de atendimento com qualidade, como direcionar e orientar os empreendedores, resolver problemas e como organizar as atividades do trabalho, proporcionando aos servidores conhecimento, habilidade e atitudes que ajudem o público.