Em Nilópolis, a Associação disponibiliza dois pontos de coletas nos bairros: Centro e OlindaDivulgação

Publicado 10/03/2022 13:52

Nilópolis - O consumidor doméstico já deve ter se deparado com a seguinte situação: o que fazer com as lâmpadas fluorescentes, depois que elas queimam? As lâmpadas que possuem mercúrio, por exemplo, demandam um fluxo específico na coleta e destinação final, e o seu descarte incorreto, no lixo comum, pode acarretar diversos problemas ambientais. Com o objetivo de facilitar esse descarte, a Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa) passa a realizar gratuitamente a coleta desses resíduos nos principais municípios do Brasil, a fim de garantir o transporte e a destinação ambientalmente correta, por meio de recicladores homologados.



Em Nilópolis, a Associação disponibiliza dois pontos de coletas nos bairros: Centro e Olinda. Além de significar uma comodidade aos moradores domésticos, que não precisam se deslocar aos pontos de coleta Reciclus, ao descartar suas lâmpadas usadas nesses coletores, os consumidores têm a garantia da coleta, transporte e destinação ambientalmente correta.



Pontos de Coleta em Nilópolis:



CASA SHOW

ESTRADA GETULIO MOURA, 2605 - LOTE 391 , CENTRO



FEIRA NOVA

Av. Getulio de Moura, 411/415 - Olinda



Para verificar a disponibilidade de coleta em outras regiões saber mais sobre a coleta Reciclus, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 98469-1113 ou verificar os pontos de coletas no site: https://reciclus.org.br/pontos-de-entrega/

A Reciclus é uma organização civil sem fins lucrativos, criada pelos principais importadores de lâmpadas, para atuar como Entidade Gestora do processo, seguindo um modelo de operação autossustentável.