As pessoas com 18 anos ou mais que apresentam imunossupressão (autoimunes) devem comparecer às unidades de saúde e tomar a quarta dose - Divulgação / PMN

As pessoas com 18 anos ou mais que apresentam imunossupressão (autoimunes) devem comparecer às unidades de saúde e tomar a quarta doseDivulgação / PMN

Publicado 13/03/2022 11:55 | Atualizado 13/03/2022 12:02

Nilópolis - Na próxima semana, de 14 a 19 de março (segunda-feira a sábado), a Secretaria de Saúde de Nilópolis continua a oferecer a vacinação contra a Covid-19 nos postos de saúde Central, Paiol, Novo Horizonte e Cabral. Serão atendidos pessoas de 12 anos ou mais e a Secretaria de Saúde convoca quem ainda não recebeu a segunda dose e a dose de reforço. As pessoas com 18 anos ou mais que apresentam imunossupressão (autoimunes) devem comparecer às unidades de saúde e tomar a quarta dose.



Alunos de 5 a 11 anos que estudam em escolas da rede estadual puderam se imunizar em sete escolas localizadas na cidade: GP Haroldo Barbosa, CIEP 230, CE Ubiratan, CE Antônio Filgueiras de Almeida, Mário Campos, Nuta e Joaquim de Almeida Flores.

E a vacinação para essa faixa etária continua a ser oferecida no Complexo de Saúde Jorge David, para a primeira e segunda dose, conforme calendário vacinal. É necessário portar a caderneta de vacinação e cartão do SUS ou CPF da criança. Durante a semana o atendimento é das 9h às 17h, mas no sábado o funcionamento será das 9h às 12h. O endereço é Rua Senador Fernando Mendes, sem número, perto do Clube Nilopolitano.



O Centro de Testagem instalado no ginásio do Parque de Eventos, no bairro Frigorífico, foi desativado nesta sexta-feira (11/3), porque a Secretaria Municipal de Saúde há duas semana não registra casos de Covid-19 e a cobertura vacinal da população com a dose de reforço foi ampliada neste último mês. Mas se o morador apresentar algum sintoma gripal, deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa.



Pontos de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis



Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol