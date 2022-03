Nilópolis

Nilópolis libera nesta sexta (11/03) o uso obrigatório de máscaras em locais fechados

Prefeitura não registrou casos de Covid-19 nas duas últimas semanas e ampliou a cobertura vacinal da população na dose de reforço no último mês, justificando a liberação do uso do acessório

