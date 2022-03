A Light foi a campeã de reclamações no Procon de Nilópolis - Divulgação

Publicado 14/03/2022 18:07 | Atualizado 14/03/2022 18:09

Nilópolis - Nesta terça-feira (15 de março), é comemorado o Dia do Consumidor, e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RJ) de Nilópolis anunciou o ranking de 2021 das empresas que mais receberam reclamações de clientes. As cinco mais votadas foram: Light (concessionária de energia elétrica), em 1º lugar, seguido pela Cedae (antiga concessionária de Água e Esgoto), Claro (Operadora de Telefonia), Oi (Telefonia) e Caixa Econômica Federal (Banco).

Os nilopolitanos podem fazer suas queixas diretamente no Procon e, com a abertura do processo administrativo, a empresa reclamada tem um prazo para apresentar resposta e regularizar as pendências. Caso não responda, é marcada uma audiência de conciliação. Se a instituição não se pronunciar, o Procon encaminha a solicitação para o Juizado Especial, no Fórum. E a empresa ainda pode ser multada pelo município.

O Procon é uma instituição destinada à proteção, orientação, ajuda e defesa do consumidor. Além também de informar os direitos, defender e fiscalizar as relações de consumo entre o usuário e fornecedor em geral.

Para denúncias, basta ligar para o número de telefone: 3761-8159, ou procurar o Procon de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h. A sede fica na Prefeitura de Nilópolis, na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 305, no Centro.