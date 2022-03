A concretagem de 10 encostas nilopolitanas estão inclusas no Programa ‘Dá-lhe Obras’ - Divulgação / PMN

Publicado 17/03/2022 17:49 | Atualizado 17/03/2022 19:12

Nilópolis - Os moradores do bairro Paiol, em Nilópolis acompanharam de perto, nesta quarta-feira (16/03) a concretagem da encosta na Rua João Diez de Lima. A concretagem de 10 encostas nilopolitanas estão inclusas no Programa ‘Dá-lhe Obras’. O prefeito Abraãozinho (PL), ao lado dos munícipes acompanhou de perto a realização dos serviços, assim como o secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro, e do presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Nobre.

O prefeito Abraãozinho (PL) acompanhou de perto a realização dos serviços, ao lado secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro, e do presidente da câmara de vereadores, Rafael Nobre Divulgação / PMN

Responsável por esse lote de obras contratadas pela Secretaria de Estado das Cidades, o engenheiro civil Cristiano Ramos explicou que a solução mais viável encontrada, alisando todo o projeto do local, foi o solo grampeado, onde foi feito um assento de talude (corte na encosta). “Depois colocamos os tirantes e também uma tela de proteção. Por último, jogamos o concretado projetado”, informou ele.

Eles vistoriaram também as melhorias que estão sendo feitas nos muros do Cemitério Municipal de Nilópolis, em Olinda. Além da revitalização do muro, a equipe da empresa SEEL Engenharia também está fazendo troca de meio-fio e da calçada no entorno. Atrás do cemitério ainda serão construídos dois ambientes com pista de caminhada e espaço para brinquedos e aparelhos de ginástica para a terceira idade.



Divulgação "Estou muito feliz porque estou realizando nosso primeiro grande sonho, que sempre tivemos na nossa cidade, que é trazer segurança para os nossos moradores. Contemplamos hoje a primeira concretagem de encosta da nossa cidade, a primeira das muitas que ainda serão feitas", garantiu o prefeito, agradecendo a parceria do vereador Rafael Nobre, do secretário de Obras e do governo do Estado.