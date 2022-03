Nilópolis

Nilópolis: Concurso da Educação prorroga inscrições e aumenta número de vagas

Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de abril no site do IAN Concursos, onde os participantes poderão conferir o edital retificado e o novo cronograma do concurso

Publicado 16/03/2022 00:18 | Atualizado há 18 horas