20 artesãos de nichos como crochê, reciclagem e costura criativa estarão na FeiraDivulgação / PMN

Publicado 18/03/2022 17:42 | Atualizado 18/03/2022 17:43

Nilópolis - A Associação de Produtores de Obras Artesanais de Nilópolis (Aproarten), promoverá neste sábado (19/03), a Feira de Artesanato em comemoração ao Dia do Artesão. O evento será realizado na Praça dos Estudantes, no Centro, das 9h às 17h, e contará com 20 artesãos de nichos como crochê, reciclagem e costura criativa.



Integrantes da Casa da Mulher Nilopolitana e outras autoridades vão se concentrar no local a partir das 10h. A ação terá o acompanhamento de uma apresentação de voz e violão e o músico irá tocar em vários outros momentos. A Aproarten, comandada por Marilac Maria Borges, recebeu a verba necessária para a organização da atividade por meio da Lei Aldir Blanc, que beneficia projetos culturais. A Prefeitura intermediou o repasse do dinheiro e fiscaliza o uso dentro do que determina o edital da lei.



O artesanato é uma importante cadeia produtiva, a qual fomenta o turismo e a cultura nilopolitana, dois pilares que participam da economia do município. Por meio de feiras como estas, profissionais do artesanato e dependentes desse trabalho conseguem espaço para expor sua arte e sustentar suas famílias.



O Dia do Artesão homenageia essa significativa atividade e os cidadãos que a exercem, de forma a garantir mais visibilidade para ambos e estimular a comercialização de produtos artesanais.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Nilópolis