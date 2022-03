A ocorrência com todo o material foi registrada da 54ª DP - Divulgação / 20º BPM

A ocorrência com todo o material foi registrada da 54ª DPDivulgação / 20º BPM

Publicado 22/03/2022 12:24 | Atualizado 22/03/2022 12:27

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita), prenderam na madrugada desta terça-feira (22/03), na Comunidade Az de Ouro, no bairro Olinda, limite com o Rio de Janeiro (Anchieta), três bandidos, após patrulhamento pela área. Na ação, os agentes apreenderam pistolas, granada, carregadores e uma farta quantidade de drogas (crack). Confira no vídeo abaixo todo o material apreendido:

A ação aconteceu, após os policiais perceberem os bandidos em atitudes suspeitas. Após um cerco, os agentes prenderam os três criminosos com todo o material.



A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo), após um registro inicial na 57ª DP (Nilópolis).



Material apreendido:



01 PISTOLA GLOCK 380

01 CARREGADOR cal. 380

01 PISTOLA FM cal. 9 mm

01 CARREGADOR cal. 9mm

01 GRANADA

149 PEDRAS DE CRACK