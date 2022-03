A Caminhada percorreu as principais ruas de Nilópolis carregando balões cor de rosa, apitando e cantando as músicas - Divulgação / PMN

A Caminhada percorreu as principais ruas de Nilópolis carregando balões cor de rosa, apitando e cantando as músicasDivulgação / PMN

Publicado 23/03/2022 20:51 | Atualizado 23/03/2022 20:58

Nilópolis - O mês da Mulher está sendo amplamente celebrado em Nilópolis. Na manhã desta quarta-feira (23/03), a Casa da Mulher Nilopolitana, a comissão da OAB Mulher da subseção de Nilópolis e as casas da Terceira Idade do Cabral e de Nova Cidade, promoveram uma caminhada. A ação começou na Casa da Mulher, percorreu várias ruas da cidade, passou pela sede da Prefeitura e terminou na Praça dos Estudantes, no Centro.



Carregando balões cor de rosa, apitando e cantando as músicas que eram tocadas na caixa de som conduzida pelo subsecretário de Cidadania e Direitos Humanos, Rafael Abreu, o grupo seguiu pelo Centro, caminhou pela Rodoviária, pela Rua Alfredo Gonçalves Filgueiras, seguiu pelo calçadão da Avenida Mirandela, entrou pela Rua João Pessoa, voltou pela Rua Pedro Álvares Cabral, subiu os três andares na sede da Prefeitura, foi para a OAB e depois caminhou até a praça.

“Nosso objetivo com essa caminhada é despertar a comunidade nilopolitana em relação aos direitos da mulher à vida e à liberdade, que são fundamentais. Vemos a violência crescendo vertiginosamente e este é um alerta para a população”, afirmou a superintendente dos Direitos da Mulher, Nilcéa Cardoso.



A Caminhada também esteve na Prefeitura de Nilópolis Divulgação / PMN

Seguindo entre as colegas, estava a dona de casa Maria Helena Nóbrega, 70 anos, que tomou o café da manhã na Casa da Mulher e participa de três cursos no local: fuxico, crochê e petaplique. “Acho super importante esse tipo de atividade. Tivemos na segunda-feira na OAB uma palestra que foi muito esclarecedora, porque a aposentada fica muito dentro de casa e não sabe de muita coisa. Na palestra, mulheres empoderadas, que estudaram pra isso, nos passaram muito conhecimento”, garantiu.

Diretora da Casa da Terceira Idade de Nova Cidade, Cláudia Trinta assegurou que tomar parte nesse evento era fundamental. “As mulheres devem se unir e lutar por seus direitos”, salientou, acrescentando que integrantes da Casa da Terceira Idade do Cabral também estavam participando da caminhada.



Presidente da Comissão da Mulher na OAB Nilópolis, Gisele Tompson também se uniu à manifestação. “Sempre tivemos parceria com a Casa da Mulher Nilopolitana. A OAB Mulher luta contra a desigualdade racial e o preconceito de todas as formas, além da violência doméstica. Eu me sinto honrada em fazer parte deste movimento”, disse ela, acrescentando que o lema delas é “sejamos mulheres que lutam e protegem outras mulheres”, concluiu.