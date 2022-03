O grupo de autoridades foi fiscalizar essas benfeitorias que integram um dos pacotes que formam o Programa Dá-lhe Obras - Divulgação / PMN

Publicado 23/03/2022 19:01 | Atualizado 23/03/2022 19:02

Nilópolis - O prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), o secretário de Governo Ricardo Abrão e o secretário de Obras Flávio Vergueiro, visitaram obras em diversos pontos de Nilópolis, nesta terça-feira (22/03). Eles vistoriaram o Hospital Juscelino Kubitschek, a UPA do Cabuís, duas praças no bairro de Nova Cidade e terminaram a vistoria na Praça Paulo Menezes, ao lado do campo da Associação de Moradores Esportiva Mirandela, mais conhecida como campo do Amem.

O grupo foi fiscalizar obras que integram um dos pacotes que formam o Programa Dá-lhe Obras, de intervenções urbanísticas no município. A praça na esquina das ruas Gonçalves Dias com Wilson Nogueira, no bairro de Nova Cidade, ganhará o nome de Heraclydes Bispo Santos, segundo a indicação 143/2022, de autoria do vereador Rafael Nobre. A área de lazer contará com quadra de esportes, parquinho para a crianças e um pergolado (estrutura decorativa ornada com trepadeiras) e plantas ao redor.

Autoridades observam planta da obra, praça do Amem, praça Heraclydes, em Nova Cidade Divulgação / PMN Na mesma rua Gonçalves Dias, esquina com Geraldo Fernandes, os moradores já chamam a pequena área de Praça da Família. Além de parquinho para as crianças, será instalada uma academia da terceira idade e o futmesa (futebol de mesa). A previsão de inauguração de ambas as praças é sábado, dia 26 de março, e André já garantiu que estará no local com o filho, que irá visitá-lo.

A Praça Paulo Menezes, ao lado do campo da Associação de Moradores Esportiva Mirandela (Amem), fica na Rua Antônio Félix, 721, no centro. O prédio da Praça também está sendo reformado. “O Amem pra gente é maravilhoso porque nós, moradores, nos sentimos seguros. Eu briguei por esse parquinho, antes era ruim e eu tô adorando essa obra”, garantiu a dona de casa Sandra Regina da Silva, 57 anos.